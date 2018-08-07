Ещё
Биржи Европы растут на корпоративных отчетностях и удорожании нефти
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.66
+0.08 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Биржи Европы растут на корпоративных отчетностях и удорожании нефти 

Прайм 5 часов назад
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Основные европейские индексы растут во вторник на фоне финансовых отчетностей компаний региона и удорожании нефти, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.13 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,74% — до 7720,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,9%, до 5526,56 пункта, немецкий DAX — на 1,09%, до 12735,86 пункта.
Трейдеры, в частности, реагируют на корпоративные отчетности. Так, итальянская банковская группа UniCredit сообщила о росте чистой прибыли в первом полугодии на 15,3% в годовом выражении — до 2,136 миллиарда евро. Акции банка на этом фоне дорожают на 2,38%.
Второй по величине активов банк Германии Commerzbank в первом полугодии получил 533 миллиона евро чистой прибыли по сравнению с убытком в 414 миллионов евро год назад. Вместе с тем банк увеличил прогноз по издержкам на текущий год до 7,1 с 7 миллиардов евро. В результате акции банка дешевеют на 1,97%.
"Результаты европейских (компаний — ред.) в основном были хорошими, отражающими хороший базовый спрос", — сказал агентству Рейтер директор подразделения по мировым биржам Eaton Vance Кристофер Дайер (Christopher Dyer).
Влияет на европейские торги и удорожание нефти на 0,5-0,7% после вступления в силу первого пакета санкций США против Ирана. На этом фоне бумаги британской BP растут на 1,27%, французской Total — на 1,22%.
Прайм: последние новости
Фондовые рынки вновь захлестнула эйфория ЦБ подстраховывает рубль операциями "тонкой настройки" Китай повышает розничные цены бензина и дизельного топлива на $10 за тонну
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег189
«Северный поток-2» прошел точку невозврата195
Россияне массово скупают ноутбуки162
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России88
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»8
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение