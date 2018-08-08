Экспорт зерна и продуктов его переработки через морпорты Кубани в январе-июле 2018 г. вырос на 62%

Более 20,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки экспортировали через морские порты Краснодарского края в январе-июле 2018 года, что на 8 млн тонн, или 62,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Всего через порты Ейск, Кавказ, Новороссийск, Тамань, Темрюк и Туапсе за семь месяцев текущего года отгрузили 1018 судов с зерном и продуктами его переработки, доля пшеницы от общего объема составила 609 судов (более 17,1 млн тонн).

Данная продукция была направлена в 57 стран мира, в их числе Италия, Египет, Шри-Ланка, Ливан, Израиль, Турция, Албания, Южная Корея, Перу, Таиланд, Испания, Румыния и др.

За аналогичный период 2017 года на экспорт было отправлено 608 судов с зерном и продуктами его переработки объемом 12,8 млн тонн, доля пшеницы составила 9,3 млн тонн.