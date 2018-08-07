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Эксперт рассказала о росте цен на крупы
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Эксперт рассказала о росте цен на крупы 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Насыщенность рынка остается достаточно высокой в связи с сокращением экспорта.
Заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова рассказала об изменении цен на крупы.
Так, средняя по России оптовая цена на пшено в июле стала самой высокой за последние семь лет. Ее рост может продолжиться. Это связано с сокращением площади посевов пшена и непростыми погодными условиями, передает "Российская газета".
Цены на гречку также могут возрасти, но незначительно — переходящие запасы гречихи и гречки с прошлого сезона могут покрыть практически половину потребности внутреннего рынка.
Цены на рис также немного повышались в связи с короткой «сезонной просадкой», но в настоящее время вернулись к прежним значениям.
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