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Валютные резервы Китая неожиданно выросли в июле
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Валютные резервы Китая неожиданно выросли в июле 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Валютные резервы Китая неожиданно выросли в июле, несмотря на то что опасения по поводу эскалации торгового конфликта с США спровоцировали рыночную волатильность. Об этом сообщает Reuters.
Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW
Резервы в прошлом месяце увеличились на $5,82 млрд до $3,118 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая. В июне валютные резервы страны выросли на $1,51 млрд
Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов в июле на $12,1 млрд до $3,100 трлн.
Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE) заявило, что колебания цен на финансовые активы и изменение курсов недолларовых валют привели к небольшому росту валютных резервов в прошлом месяце.
Обострение торгового конфликта между США и Китаем ударило по китайским акциям и валюте, что усилило опасения по поводу возобновления оттока капитала.
В июле курс юаня снизился четвертый месяц подряд. Это наиболее длительный период ослабления китайской валюты с начала 2015 года.
Как сообщали «Вести. Экономика», в пятницу Народный банк Китая объявил о повышении нормы обязательных резервов по валютным форвардным контрактам для финансовых учреждений до 20%.
В центробанке рассчитывают, что эти меры повысят затратность спекулятивных операций на валютном рынке и помогут стабилизировать юань. Новые требования вступили в силу с 6 августа.
Стоимость золотого запаса Китая к концу июля снизилась до $72,324 млрд с $74,071 млрд в конце июня.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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