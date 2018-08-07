Валютные резервы Китая неожиданно выросли в июле

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Валютные резервы Китая неожиданно выросли в июле, несмотря на то что опасения по поводу эскалации торгового конфликта с США спровоцировали рыночную волатильность. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW

Резервы в прошлом месяце увеличились на $5,82 млрд до $3,118 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая. В июне валютные резервы страны выросли на $1,51 млрд

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов в июле на $12,1 млрд до $3,100 трлн.

Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE) заявило, что колебания цен на финансовые активы и изменение курсов недолларовых валют привели к небольшому росту валютных резервов в прошлом месяце.

Обострение торгового конфликта между США и Китаем ударило по китайским акциям и валюте, что усилило опасения по поводу возобновления оттока капитала.

В июле курс юаня снизился четвертый месяц подряд. Это наиболее длительный период ослабления китайской валюты с начала 2015 года.

Как сообщали «Вести. Экономика», в пятницу Народный банк Китая объявил о повышении нормы обязательных резервов по валютным форвардным контрактам для финансовых учреждений до 20%.

В центробанке рассчитывают, что эти меры повысят затратность спекулятивных операций на валютном рынке и помогут стабилизировать юань. Новые требования вступили в силу с 6 августа.

Стоимость золотого запаса Китая к концу июля снизилась до $72,324 млрд с $74,071 млрд в конце июня.