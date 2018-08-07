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Прогноз EIA окажет небольшое давление на нефтяные котировки, а данные API окажутся позитивными
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Прогноз EIA окажет небольшое давление на нефтяные котировки, а данные API окажутся позитивными 

Прайм 4 часа назад
В последнее время на нефтяном рынке часто наблюдаются резкие внутридневные колебания котировок: инвесторы пытаются предугадать состояние рынка в 2П18, т. к. участники ОПЕК+ пока не утвердили никаких новых квот на добычу, а нефтяная политика Саудовской Аравии вызывает замешательство. Отметим, что фьючерсы Брент ближайших месяцев поставки (на период до начала 2019 года) остаются в ситуации контанго. Это означает, что, по мнению инвесторов, в 2П18 на рынке будет наблюдаться избыток предложения.
Это также значит, что рынок не особенно доверяет заявлениям саудовцев и учитывает в котировках высокую вероятность того, что предложение ОПЕК+ в конце 2018 года будет превышать спрос. В августе добыча нефти в Саудовской Аравии, вероятно, сократится и составит около 10,3 млн барр. /сут из-за нехватки покупателей, обусловленной высокими ценами, а также в связи с осенним сезоном ремонтно-профилактических работ на НПЗ (что предполагает снижение спроса на нефть). Напомним, что Россия в июле повысила добычу нефти на 0,15 млн барр. /сут по сравнению с июнем — до 11,21 млн барр. /сут, что на 0,26 млн барр. /сут выше порогового уровня, установленного в рамках соглашения ОПЕК+. Согласно вчерашнему сообщению Роснефти, в 3К18 она может нарастить добычу еще на 0,08 млн барр. /сут  Еще одним важным фактором поддержки для цен на нефть стало возобновление экономических санкций США против Ирана. Помимо прочего, будут введены ограничения на покупку долларов США и выпуск долговых обязательств Ирана. Санкции, связанные с закупками нефти, вступят в силу 4 ноября. Согласно данным Bloomberg по танкерным поставкам, экспорт нефти и конденсата из Ирана уже сократился на 0,43 млн барр. /сут с максимального в этом году уровня, зафиксированного в апреле, и в дальнейшем он, несомненно, снизится еще больше.
Вчера высокопоставленный представитель администрации США заявил, что основная цель Вашингтона относительно закупок иранской нефти состоит в том, чтобы как можно больше стран как можно быстрее сократили эти закупки до нуля. Китай отклонил требование США сократить закупки нефти у Ирана, хотя при этом согласился не увеличивать объем этого импорта.
Сегодня инвесторы ждут ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации (EIA) по нефтяному рынку (ожидается примерно в 19:00 мск) и еженедельного отчета по складским запасам углеводородов в США от Американского института нефти (API), который выйдет ночью. Мы полагаем, что прогноз EIA окажет небольшое давление на нефтяные котировки, а данные API окажутся позитивными.
По нашим оценкам, цена Брент сегодня будет держаться выше $74/барр., говорится в обзоре Михайла Шейбе из Sberbank Investment Research.
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