Ещё
Оборудование на 2,4 млрд руб. для производства бензина завезли в РФ через порт Сабетта
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.66
+0.08 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Оборудование на 2,4 млрд руб. для производства бензина завезли в РФ через порт Сабетта 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 7 августа. Оборудование из Кореи для производства бензина стоимостью 2,4 млрд рублей завезли через порт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Уральского таможенного управления.
"Екатеринбургская таможня оформила ввоз оборудования из Кореи для производства бензина. Фактически, это завод полного цикла переработки нефти для производства высокооктановых автомобильных бензинов. Стоимость товара, согласно декларации, составила 2,4 млрд рублей. Товар находился в порту Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа ", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что таможенные платежи составили более 427 млн рублей. Декларация была подана в электронном виде из Краснодарского края, ее получили и обрабатывали в Центре электронного декларирования Екатеринбургской таможни. После завершения таможенного контроля оборудование отправилось для монтажа в Кемеровскую область.
По данным пресс-службы, импорт товаров вырос на 53% в первом полугодии 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года. Увеличение произошло за счет увеличения поставок из стран дальнего зарубежья, например, из Китая, Германии, США. Чаще всего на Урал импортируют машины, оборудование и транспортные средства.
Порт Сабетта, который был построен для реализации проекта по сжижению природного газа «Ямал СПГ», сможет отгружать до 17 млн тонн для транспортировки грузов по Северному морскому пути. Мощность завода предполагает производство СПГ до 16,5 млн тонн, которое будет достигнуто в I квартале 2019 года после запуска второй линии завода. При этом также было принято решение о строительстве четвертой линии на 1 млн тонн на основе российской технологии по производству СПГ.
ТАСС: последние новости
"Ведомости": производители прогнозируют рост цен на колбасу и полуфабрикаты Доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю ВЭБ в I полугодии составила 6,4% Новак: ОПЕК+ в ближайшие месяцы будет наращивать добычу в пределах 1 млн баррелей в сутки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег189
«Северный поток-2» прошел точку невозврата195
Россияне массово скупают ноутбуки162
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России88
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»8
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение