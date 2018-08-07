Оборудование на 2,4 млрд руб. для производства бензина завезли в РФ через порт Сабетта

ТАСС , 7 августа. Оборудование из Кореи для производства бензина стоимостью 2,4 млрд рублей завезли через порт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"Екатеринбургская таможня оформила ввоз оборудования из Кореи для производства бензина. Фактически, это завод полного цикла переработки нефти для производства высокооктановых автомобильных бензинов. Стоимость товара, согласно декларации, составила 2,4 млрд рублей. Товар находился в порту Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что таможенные платежи составили более 427 млн рублей. Декларация была подана в электронном виде из Краснодарского края, ее получили и обрабатывали в Центре электронного декларирования Екатеринбургской таможни. После завершения таможенного контроля оборудование отправилось для монтажа в Кемеровскую область.

По данным пресс-службы, импорт товаров вырос на 53% в первом полугодии 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года. Увеличение произошло за счет увеличения поставок из стран дальнего зарубежья, например, из Китая, Германии, США. Чаще всего на Урал импортируют машины, оборудование и транспортные средства.

Порт Сабетта, который был построен для реализации проекта по сжижению природного газа «Ямал СПГ», сможет отгружать до 17 млн тонн для транспортировки грузов по Северному морскому пути. Мощность завода предполагает производство СПГ до 16,5 млн тонн, которое будет достигнуто в I квартале 2019 года после запуска второй линии завода. При этом также было принято решение о строительстве четвертой линии на 1 млн тонн на основе российской технологии по производству СПГ.