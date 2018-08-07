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Доллар пользуется своими преимуществами по отношению к рублю
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Доллар пользуется своими преимуществами по отношению к рублю 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». За последнюю неделю рубль существенно отступил по отношению к доллару и потерпел меньших масштабов просадку против единой европейской валюты.
Как мы предполагали в предыдущей публикации (неделю назад), в свете «голубиных» итогов ранее состоявшегося заседания ЕЦБ нейтральные по сути итоги заседания Федрезерва были восприняты валютным рынком как «ястребиные», и доллар обрел импульс к укреплению.
Американская валюта показала динамичный рост против спектра валют, включая рубль, в среду-четверг под влиянием итогов заседания ФРС и окрепших ожиданий дальнейшей дивергенции монетарной политики в Старом и Новом Свете. Федрезерв в соответствии с нашими ожиданиями сохранил ключевую ставку на неизменном уровне и высказался в конструктивном тоне — дал понять, что рынок справедливо делает ставки на монетарное ужесточение в сентябре. Стоит отметить, что оцениваемая игроками фьючерсного рынка вероятность повышения ставки в США на сентябрьском заседании FOMC достигает 93,6%, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Также доллару помогли и угрозы президента США ввести 25%-ные пошлины на $200 млрд китайского импорта вместо 10%-ных — американская валюта за последние месяцы уже привыкла выигрывать от протекционистских усилий Трампа.
Что касается рубля, картина для него за последнюю неделю складывалась нейтральная с учетом смешанной динамики цен на нефть и относительно спокойной реакции игроков на тему антироссийских санкций. То есть, пара USD/RUB на данном этапе укрепляется главным образом под влиянием факторов роста доллара, а не факторов давления на рубль.
Пока тема войны таможенных пошлин остается на первом плане, американская валюта способна сохранить преимущество к рублю, тем более что август традиционно является не лучшим месяцем для российской валюты.
USD/RUB  С технической точки зрения, на дневном графике курс по-прежнему консолидируется в рамках «треугольника» и на данном этапе достиг его верхней границы, но признаков готовности к пробитию фигуры нет, и в краткосрочной перспективе допускается дальнейшее консолидационное движение в рамках сужающегося диапазона.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник — Thomson Reuters
EUR/RUB  Аналогичным образом, курс по-прежнему консолидируется в рамках «треугольника» и в краткосрочной перспективе настроен на продолжение бокового движения.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник — Thomson Reuters
Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «Финам»
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