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Инфляция в РФ в 2018 году может превысить 4%
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Инфляция в РФ в 2018 году может превысить 4% 

Прайм 3 часа назад
На самых первых этапах перехода к инфляционному таргетированию один из наиболее распространенных вопросов касался того, насколько силами монетарной политики можно контролировать инфляцию регулируемых тарифов, в том числе на услуги ЖКХ и транспорт. Можно считать, что инфляционная статистика за июль в какой-то степени развеяла эти опасения, поскольку, по нашим оценкам, за счет динамики цен на регулируемые услуги в июле общая инфляция в месячном сопоставлении и с корректировкой на сезонные факторы замедлилась до 0,1% против 0,5% в июне. Несмотря на более низкий, чем ожидалось, показатель месячной инфляции (0,3% против нашего прогноза в 0,5% м/м), мы по-прежнему не исключаем, что годовая инфляция за 2018 г. достигнет или даже превысит 4%. Такая точка зрения базируется на следующих соображениях.
Во-первых, рост цен на нерегулируемые услуги остается положительным и устойчивым. Рассчитываемый нами индикатор инфляции в нерегулируемых услугах (s-core) в июле составил 0,33% в месячном сопоставлении (с поправкой на сезонность) и 4,6% — в годовом сопоставлении. В том числе расходы на зарубежный туризм выросли на 9,0% г/г, инфляция цен на образование составила 7,9% г/г, санаторно-курортные услуги — 6,8% г/г, здравоохранение — 4,9% г/г. Это означает, что ценовое давление, обусловленное уровнем спроса, инфляцией зарплат и увеличением объема розничного кредитования, сохраняется и, по всей вероятности, продолжит и в дальнейшем подстегивать инфляцию в сфере услуг.
Во-вторых, цены на продовольствие, скорее всего, продолжат расти в условиях роста цен на зерно. При этом существует временной лаг между изменением цен производителей и потребительских цен.
В-третьих, мы ожидаем, что эффект от повышения ставки НДС начнет ощущаться уже во 2п18. Исходя из опыта других стран, примерно половина эффекта переноса от повышения ставки НДС проявляется до фактического повышения ставки и примерно столько же — после.
В абсолютном выражении инфляция в продовольственном сегменте выросла, в непродовольственном осталась без изменений, а в сфере услуг — снизилась:
• Рост цен на продовольственные товары в июле вновь стал положительным, составив +0,5% г/г против —0,2% г/г в июне. Основной вклад в повышение инфляции внесли цены на плодоовощную продукцию, снижение которых замедлилось с —9,8% г/г в июне до —6,7% г/г в июле. Это изменение оказалось бы более выраженным, если бы не отрицательная динамика цен на сахар, дефляция которых ускорилась с —6,9% г/г до —12,7% г/г соответственно.
• Инфляция в непродовольственном сегменте осталась примерно на уровне предыдущего месяца (+3,8% г/г) вследствие усилий правительства по заморозке цен на бензин. Инфляция цен на автомобильное топливо снизилась до 11,8% г/г против 12,7% г/г в июне.
• Инфляция в сфере услуг замедлилась до 3,8% г/г против 4,1% г/г в июне. Основное сдерживающее давление на нее оказало снижение темпов роста цен на ЖКУ с 4,4% до 3,8% г/г.
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