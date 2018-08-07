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Премьер Иракского Курдистана заявил, что Багдад не против контракта региона с «Роснефтью»
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Премьер Иракского Курдистана заявил, что Багдад не против контракта региона с «Роснефтью» 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 7 августа. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани утверждает, что центральное правительство в Багдаде не против контракта, заключенного между автономией и компанией «Роснефть». Заявление главы регионального кабмина приводит во вторник телеканал Rudaw.
"Контракт, подписанный с «Роснефтью», заключен в рамках конституции Ирака", — отметил он, подчеркнув, что «между Иракским Курдистаном и Багдадом нет разногласий» по этому поводу.
Заявление Барзани прозвучало на фоне запланированного на 14 августа заседания федерального суда, на котором будет рассмотрен иск центрального правительства в отношении Иракского Курдистана. Иракский министр нефти Джаббар аль-Лаиби попросил суд наложить запрет на независимый экспорт нефти из региона. На первом заседании, состоявшемся в 27 июня, суд потребовал от Багдада предоставить документы, регламентирующие отношения между центральным правительством и регионами в вопросе добычи и продажи нефти.
Планы сотрудничества
Ранее сообщалось, что «Роснефть» и правительство Иракского Курдистана договорились о начале геологоразведочных работ на пяти нефтяных блоках в регионе — Batil, Zawita, Qasrok, Harir-Bejil и Darato. В случае успеха их промышленная эксплуатация начнется с 2021 года.
В июле «Роснефть» сообщила, что планирует начать освоение ряда нефтяных месторождений в Иракском Курдистане до конца 2018 года. Российская компания может заплатить за вхождение в проект в общей сложности до 400 млн долларов, из которых $200 млн могут быть компенсированы за счет добытой на блоках нефти. Доля группы «Роснефть» в соглашении о разделе продукции составит 80%. По консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на этих пяти блоках могут составить около 670 млн баррелей.
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