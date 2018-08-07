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Трансстройбанк понизил ставки по вкладам в рублях
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Трансстройбанк понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 3 часа назад
Трансстройбанк снизил ставки по рублевым вкладам. «Доходный» открывается под 5,35—7,05% (ранее — под 5,35—7,2%), а «ВИП» — под 6—7,25% годовых (вместо 6,15—7,4%). Срок депозитов — 91, 181, 271 день, один год, 400 дней).
Доходность «Ежемесячного» составит 5—6,8% (прежде — 5,15—6,95%), а «Ежемесячного онлайн» — 5,25—7% годовых (ранее — 5,4—7,15%). Срок — 181, 271 день, один год, 400 и 540 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
«Накопительный» (от 30 до 540 дней) открывается под 3,5—5,7% годовых (ранее — под 3,5—5,85%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Минимальная сумма всех депозитов составляет 10 тыс. рублей, за исключением вклада «ВИП». Для него минимальная сумма установлена в размере 3 млн рублей.
Все вклады можно пополнять.
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