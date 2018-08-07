В первой половине 2018 г. отмечался рост чистой прибыли у большей части листинговых компаний

Пекин, 7 августа / Синьхуа / — Более 70 процентов компаний, чьи акции котируются на фондовых биржах, во вторник обнародовали полугодовые отчеты о ежегодном росте чистой прибыли. Об этом сообщается в газете Securities Times.

Среди 262 листинговых компаний, опубликовавших официальные данные за первую половину текущего года, 193 отметила рост чистой прибыли по сравнению с годом ранее, в то время как 69 отметили ее сокращение.

Что же касается операционного дохода, то 217 компаний отметили его ежегодный рост, в то время как 45 — сокращение.

Всего 181 компания зарегистрировала рост как чистой прибыли, так и операционных доходов, в то время как 33 отметили падение этих двух показателей. Всего 55 компаний отметили увеличение чистой прибыли в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Компания Venustech Group Inc. — провайдер продуктов информационной безопасности — стала одной из самых эффективных листинговых компаний. Ее чистая прибыль в первой половине этого года стремительно выросла в 150 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это был самый быстрый рост среди всех компаний. -0-