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Рустэм Хамитов: «Цены с начала года выросли на 1,7%»
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Рустэм Хамитов: «Цены с начала года выросли на 1,7%» 

АиФ-Уфа 3 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Глава Башкирии Рустэм Хамитов 7 августа на заседании Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта привёл данные по некоторым макроэкономическим показателям республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По его словам, индекс промышленного производства в республике превысил 103%. Улучшилась ситуация в розничной и оптовой торговле — рост на 4 и почти 8% соответственно. Цены с начала года текущего года поднялись на 1,7%, а реальные зарплаты за пять месяцев выросли почти на 9%.
Также глава региона отметил, что в республике «неплохие результаты» по поступлению налогов в бюджет, но показатели инвестиционной деятельности за I квартал 2018 года ухудшились — снижение примерно на 7% к прошлому году.
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