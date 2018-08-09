Банк России поднял курс евро сразу на 3 рубля 

Биржевой курс доллара при открытии торгов в четверг превышал 66,7 рубля, евро — 77,33 рубля, затем рубль частично отыграл потери, и на 12:57 мск за доллар на Московской бирже давали 65,85 рубля, за евро 76,34.
Рубль вышел из диапазона 61-64 рубля за доллар, в котором он оставался с середины апреля под влиянием новостей о двух пакетах новых американских санкций. Он запрещает покупку новых выпусков российских облигаций госдолга, вводит запрет для операций в долларах госбанков (в связи с чем акции этих банков ожидаемо подешевели), а также вводит новые, с довольно размытыми формулировками санкции против компаний энергетического сектора. О втором объявил в среду Госдепартамент США: полный запрет на импорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения (ориентировочно с 22 августа) и вероятное дальнейшее ужесточение санкций через три месяца.
Вероятно, в связи с повышенной волатильностью Банк России может временно отказаться от покупок валюты для пополнения резервов Минфина, отмечают аналитики Росбанка.
"Ожидаем частичного восстановления курса рубля в ближайшие дни, после впечатляющих движений вчера и сегодня утром", — говорится в обзоре банка «Санкт-Петербург». По оценке главного аналитика Нордеа-банка Дениса Давыдова, в краткосрочной перспективе доллар будет торговаться в диапазоне 65,5-66,5 рубля.