Доллар и евро вырастут в цене 8 августа

Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 8 августа.

По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 63,5425 рубля, что на пять копеек выше курса доллара, который был установлен на вторник, седьмое августа.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,5632 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, на 15 копеек.

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