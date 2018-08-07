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Доллар и евро вырастут в цене 8 августа
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Доллар и евро вырастут в цене 8 августа 

Свободная пресса 3 часа назад
Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 8 августа.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 63,5425 рубля, что на пять копеек выше курса доллара, который был установлен на вторник, седьмое августа.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,5632 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, на 15 копеек.
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