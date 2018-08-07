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Эксперт оценил влияние отмены внутреннего роуминга на ценообразование
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Эксперт оценил влияние отмены внутреннего роуминга на ценообразование 

RT на русском 3 часа назад
Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин прокомментировал в беседе с RT отмену крупнейшими операторами — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» («Билайн») — платы за входящие звонки в поездках по России.
«Если говорить именно о внутрисетевом роуминге, это около 1,5—2% от мобильной выручки. Масштаб цен понятен. Я не думаю, что на стоимости среднего тарифного плана это скажется существенно. Стоимость тарифного плана на месяц по России в среднем составляет менее 300 рублей. Соответственно, произойдёт рост цен, допустим, на 1—2%. Это будет рост на 3—5 рублей, для среднего абонента. Понятно, что это рост, но номинальное значение будет несущественным. Не думаю, что мобильным операторам удастся полностью переложить эти выпадающие доходы из-за роуминга в рост цен», — полагает Нигматуллин.
Эксперт отметил, что в настоящее время на рынке сотовой связи происходит усиление конкуренции среди операторов.
«На рынке наблюдается локальное усиление конкуренции, связано с тем, что Tele2 активно строит сети в Москве, регионах, наблюдается переток абонентов в пользу этого оператора… В последнем отчёте Росстата писали, что цена на услуги связи выросла на 2,5%, в целом, на уровне инфляции. Я не жду существенного всплеска цен на услуги связи, пока сохраняется высокий уровень конкуренции, это маловероятно», — заключил Нигматуллин.
Ранее стало известно, что сотовые операторы отменяют плату за входящие звонки в роуминге по России.
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