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Геополитика уменьшает вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ
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Геополитика уменьшает вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ 

Прайм 3 часа назад
По данным Росстата, инфляция в июле составила 2,5% г. /г. (2,3% г. /г. в июне). В сегменте непродовольственных товаров и услуг не произошло заметных изменений, однако продовольственная дефляция июня (-0,2% г. /г.) сменилась ростом цен (0,5% г. /г.). В числе основных факторов этого разворота — цены на мясо (их рост после многомесячной дефляции г. /г. связан в т.ч. со вспышкой птичьего гриппа в ряде российских регионов) и относительно слабая дефляция в сегменте фруктов и овощей.
При этом стоит отметить, что стресс последних месяцев (на фоне ослабления рубля и роста цен на бензин), судя по сезонно-сглаженным данным, практически ушел: если в апреле-июне ИПЦ находился на повышенных уровнях 0,4-0,5% м. /м., то в июле снизился до 0,029% м. /м., что близко к нормальным значениям. Если сезонно-сглаженные темпы роста цен сохранятся на этом уровне до конца года, то инфляция в сентябре достигнет 3,2% г. /г., а в декабре — 3,7% г. /г. (что соответствует нашему базовому прогнозу).
Пока различные оценки базовой инфляции сохраняются выше общей. Так, инфляция без продуктов питания близка к 4% на протяжении последних трех месяцев (3,8% г. /г. в июле), а без плодоовощной продукции на данный момент вышла на уровень 3% (ниже него она находилась с октября 2017 г.). Подчеркнем, что сейчас инфляция остается низкой в большей степени из-за сегмента продуктов питания, и из-за них мы, скорее всего, увидим сезонно низкие темпы м. /м. в августе и сентябре.
Хороший урожай может стать фактором для снижения ключевой ставки ЦБ, однако с учетом прогнозируемого ускорения инфляции, а также в свете назревающих геополитических рисков вероятность снижения ключевой ставки в этом году уменьшается.
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