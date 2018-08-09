Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,57%

Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов инвестиционных трастов, телекоммуникаций и производства напитков и табачных изделий.

На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share вырос на 0,57%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Singer Industries PLC (CM:SINI), которые подорожали на 23,00 п. (16,79%), закрывшись на отметке в 160,00. Котировки Muller&Phipps PLC (CM:MULL) выросли на 0,100 п. (14,29%), завершив торги на уровне 0,800. Бумаги Taprobane Holdings PLC (CM:AMBE) выросли в цене на 0,600 п. (13,64%), закрывшись на отметке 5,000.

Лидерами падения стали акции PCH Holdings PLC (CM:PCHH), цена которых упала на 0,100 п. (16,67%), завершив сессию на отметке 0,500. Акции Palm Garden Hotels PLC (CM:PALM) поднялись на 2,70 п. (10,93%), закрывшись на уровне 22,00, а Waskaduwa Beach Resort PLC (CM:CITW) снизились в цене на 0,20 п. (7,14%) и завершили торги на отметке 2,60.

На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (95) превысило количество закрывшихся в минусе (67), а котировки 67 акций практически не изменились.

Котировки акций Palm Garden Hotels PLC (CM:PALM) упали до исторического минимума, снизившись на 10,93%, 2,70 п., и завершили торги на отметке 22,00. Котировки акций Waskaduwa Beach Resort PLC (CM:CITW) упали до исторического минимума, подешевев на 7,14%, 0,20 п., и завершили торги на отметке 2,60.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,04%, или 0,03, достигнув отметки $66,91 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $72,28 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,13%, или 1,60, до отметки $1.222,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR выросла на 0,17% до 206,230, а котировки USD/LKR повысились на 0,08%, достигнув отметки 159,970.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,11% до 95,05.