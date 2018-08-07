Facebook надоело быть только социальной сетью

Отсутствие новостей — уже хорошая новость. И вчерашний день ярко это продемонстрировал. Новость, правда, все же была. И даже отнести ее к хорошей язык не поворачивается. Это я про возобновление санкций против Ирана, о которых сообщил президент Трамп. Однако участники рынка не сильно-таки всполошились из-за этой информации, и поэтому введение санкций нашло свое отражение фактически исключительно на нефтяных котировках. При этом понятно, что это имело положительный эффект, в том смысле, что цены на черное золото начали потихоньку расти и прибавили за день в общей сложности около 1%. А во всем остальном… тишина и спокойствие.

И поскольку больше никаких новостей — ни плохих, ни хороших — не появилось, то участники рынка решили сосредоточиться не на каких-то пока достаточно абстрактных идеях типа «торговых войн», а на том что есть, а именно на продолжающемся, причем — успешно продолжающемся — сезоне отчетности. Конечно, надо отдать должное — текущий сезон отчетности проходит просто блестяще, и это само по себе является мощнейшим фактором поддержки рыка.

Главным драйвером вчерашнего роста, безусловно, стали акции Facebook (FB, +4,45%), которые пользовались у инвесторов повышенным спросом после того, как Марк Цукерберг объявил о том, что компания хочет создать на базе своего Messenger’a платформу для проведения платежей. И таким образом, хоть и не явно, но все же было заявлено, что Facebook хочет перейти из виртуально-социального бизнеса в более реальный и тем самым быть еще ближе и полезней «народу». Именно это и вызвало такую мощную волну энтузиазма среди инвесторов.

Во всем же остальном торги прошли достаточно тихо и мирно, что не помешало при этом индексу S&P 500 сделать еще один маленький шажок в сторону исторического максимума, до которого теперь после вчерашних торгов осталось менее 1%.

Ожидания рынка 7 августа

Сегодня на первый план вышел Китай. По итогам вчерашних торгов основной индекс китайского фондового рынка Shanghai Composite опустился ниже очень важной отметки 2 730 пунктов, что являлось минимумом с января 2016 года, и все боялись, что дальше индекс покатится вниз. А пропасть там достаточно большая — вплоть до 2000 пунктов. Однако пока все обошлось и уже сегодня на торгах китайских рынок достаточно бодро вернул все утраченные позиции, и индекс SC показал достаточно сильный рост, прибавив почти 3%. И это, конечно же, сняло со многих инвесторов и аналитиков тяжелый груз.

Рынки взбодрились и полетели наверх. По крайней мере такая картина наблюдается в первой половине дня.

Поскольку так же как и вчера сегодня ничего особенно не ожидается ни со стороны выхода макроэкономических данных, ни со стороны выхода значимой квартальной отчетности (отчетность The Walt Disney company выйдет уже после окончания торгов), то можно предположить, что торги будут проходить в том же ключе, что и вчера, то есть в слабовосходящем тренде. И если так оно и будет, то у индекса S&P500 есть все шансы приблизиться к своему историческому максимуму на расстояние «одного дня перехода», то есть совсем-совсем близко.

Кроме того, выход к этой исторической отметке будет также означать, что январская коррекция этого года завершена, и рынок в целом продолжает свое бычье восхождение на новые вершины. Так что вроде бы есть повод для оптимизма. Оптимизм этот, правда, с постоянной оглядкой и очень часто стал переходить в полупанические настроения. Однако, к счастью, эти панические настроения пока, скорее, виртуальны и не приводят к сильным распродажам, а вот оптимизм гонит и гонит котировки акций все выше и выше. Так что сегодня у нас есть все шансы увидеть еще одну волну покупок. Основным спросом, как обычно в случае хорошего роста, будут пользоваться прежде всего акции — лидеры рынка — те же FAANGовцы, а также акции полупроводниковых и медицинских компаний.