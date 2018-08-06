Поставки сыров в Россию выросли на 11 процентов

Импорт молочной продукции в Россию в январе-мае 2018 года снизился на 21,3 процента к тому же периоду прошлого года и составил 2,27 миллиона тонн (в пересчете на молоко, с учетом стран ЕАЭС ). Об этом сообщил журнал «Агроинвестор» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

В натуральном выражении значительнее всего упал импорт сливочного масла — на 42,5 процента до 26,7 тысячи тонн. Поставки сухого молока снизились на 32,8 процента (до 63 тысяч тонн) и молочной сыворотки — на 30,8 процента (до 29,7 тысяч тонн).

При этом по импорту сыров и творога в январе-мае зафиксирован рост на 10,9 процент (до 100,6 тысячи тонн), поставки цельного молока выросли на 20,5 процента (до 122,9 тысячи тонн). По расчетам издания, за первые пять месяцев этого года в стоимостном выражении импорт молочной продукции был выше 670 миллионов долларов, доля сыра и творога составила 48 процентов (322 миллиона долларов).

Ключевым лидером по импорту сыров и творога в Россию является Беларусь. В текущем году ее доля импорта составила 79 процентов, в январе-мае 2017 года — 85 процентов.