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Поставки сыров в Россию выросли на 11 процентов
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Поставки сыров в Россию выросли на 11 процентов 

Российская Газета 6 августа 2018
Фото: Российская Газета
Импорт молочной продукции в Россию в январе-мае 2018 года снизился на 21,3 процента к тому же периоду прошлого года и составил 2,27 миллиона тонн (в пересчете на молоко, с учетом стран ЕАЭС). Об этом сообщил журнал «Агроинвестор» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
В натуральном выражении значительнее всего упал импорт сливочного масла — на 42,5 процента до 26,7 тысячи тонн. Поставки сухого молока снизились на 32,8 процента (до 63 тысяч тонн) и молочной сыворотки — на 30,8 процента (до 29,7 тысяч тонн).
При этом по импорту сыров и творога в январе-мае зафиксирован рост на 10,9 процент (до 100,6 тысячи тонн), поставки цельного молока выросли на 20,5 процента (до 122,9 тысячи тонн). По расчетам издания, за первые пять месяцев этого года в стоимостном выражении импорт молочной продукции был выше 670 миллионов долларов, доля сыра и творога составила 48 процентов (322 миллиона долларов).
Ключевым лидером по импорту сыров и творога в Россию является Беларусь. В текущем году ее доля импорта составила 79 процентов, в январе-мае 2017 года — 85 процентов.
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