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В первом полугодии объем экспорта и импорта фруктов Гуанси-Чжуанского автономного района увеличился на 22,2 проц.
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В первом полугодии объем экспорта и импорта фруктов Гуанси-Чжуанского автономного района увеличился на 22,2 проц. 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Наньнин, 7 августа /Синьхуа/ — В первой половине этого года объем экспорта и импорта фруктов через КПП Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая составил 667 тыс. тонн и увеличился на 22,2 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Общая стоимость экспорта и импорта фруктов составила 4,1 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,82 юаня/ с приростом на 63 проц. В частности, Вьетнам и Таиланд стали основными партнерами Гуанси в торговле фруктами. Об этом сообщила в понедельник Наньнинская таможня.
По данным Наньнинской таможни, в январе-июне текущего года импорт фруктов через КПП Гуанси-Чжуанского автономного района составил 563 тыс. тонн и увеличился на 30,1 проц. в годовом выражении; стоимостный объем импорта составил 3,1 млрд юаней /рост на 97,2 проц. /. -0-
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