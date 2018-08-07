Россиян предупредили о росте цен на колбасу и полуфабрикаты

В частности, свиная лопатка с января 2018 года подорожала на 57%, в то время, как год назад за аналогичный период времени рост составил 17%.

Сразу несколько крупных мясопереработчиков — «Останкино», «Дымов», «Продо» пожаловались на резкий рост закупочных цен на сырье и предупредили о неизбежном повышении стоимости колбасы и полуфабрикатов на 5 — 12%.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отраслевых экспертов, оптовые цены в этом году растут быстрее, чем в прошлом, при этом этот процесс плохо контролируется. Эксперты также отмечают, что традиционного летнего снижения цен в этом году не произошло, а напротив, ситуация только обострилась.

В частности, свиная лопатка с января 2018 года подорожала на 57%, в то время, как год назад за аналогичный период времени рост составил 17%.

С 16 июля свинина подорожала на 20%. Стоимость индюшатины с 15 мая по 3 августа выросла на 40%, а курятины — на 25%. Помимо этого, увеличились сроки поставки продукции почти в два раза.

Специалисты назвали несколько причин роста цен: подорожание кормов, отсутствие конкуренции на мясном рынке после введенного запрета на импорт бразильского мяса, а также вспышки африканской чумы свиней и жарким климатом в Центральной части России.