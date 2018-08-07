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Жители Реутова высадят порядка 1,5 тыс. деревьев на акции «Наш лес» в сентябре
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Жители Реутова высадят порядка 1,5 тыс. деревьев на акции «Наш лес» в сентябре 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Около 1,5 тысяч деревьев высадят 22 сентября в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» в городском округе Реутов, места посадки определят специалисты, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.
«В сентябре Реутов в шестой раз поддержит общеобластную акцию «Наш лес. Посади свое дерево» высадкой не менее 1,5 тысяч деревьев и кустарников на 30 площадках. Места для них будут определены пожеланиями жителей и после консультаций со специалистами Горзеленхоза. Важно обеспечить не только приживаемость и сочетаемость растений, но и красивый внешний вид зеленых зон», — сказал Каторов.
По сведениям Реутовского информагентства, в рамках областной акции «Лес Победы-2018» в мае более 5 тысяч горожан высадили свыше 800 деревьев и 300 кустарников на трех основных площадках — улице Реутовских ополченцев, в парке «Фабричный пруд» и в Центральном городском парке.
В 2018 году акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартует 22 сентября. За пять лет проведения акции в Московской области посадили 7 миллионов деревьев на площади более 3 тысяч гектаров. В сумме в акции приняли участие порядка 700 тысяч человек. Внимание организаторов сосредоточено на восстановлении леса на месте образования полян после санитарной рубки, а также на озеленении городов.
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