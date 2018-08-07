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На ремонт дорог в восьми районах Воронежской области выделят полмиллиарда рублей
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На ремонт дорог в восьми районах Воронежской области выделят полмиллиарда рублей 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Работы должны завершиться к 1 августа 2019 года. Региональные власти приступили к поиску подрядчика на ремонт автомобильных дорог в восьми районах. Начальная стоимость работ составит 470,8 млн рублей. Аукционную документацию опубликовали на портале госзакупок в понедельник, 6 августа. Согласно документам закупки, четвёртая очередь ремонта автодорог предполагает работы на участках восьми магистралей разной категории — регионального и межмуниципального значения. Кроме ремонта дорожного покрытия лот включает в себя установку ограждений и дорожных знаков. Заказчиком работ выступил региональный департамент транспорта и автодорог. Дорожные работы развернутся в Аннинском, Бобровском, Каширском, Лискинском, Острогожском, Подгоренском, Репьёвском и Россошанском районах. Завершить их подрядчик должен будет к 1 августа 2019 года. Итоги торгов подведут 31 августа. Победителем предыдущего аукциона стало ООО «СМУ-90». Третий этап дорожного ремонта включит в себя девять участков дорог в Воробьёвском, Калачеевском, Лискинском, Новохоперском, Острогожском, Павловском, Панинском и Поворинском районах. Стоимость работ составила по итогам торгов 488,2 млн рублей. ООО «СМУ-90» также стало победителем торгов на втором этапе дорожных работ (505,5 млн рублей), на первом — ООО «Дорожник» (489,5 млн рублей). Елена Гончарова
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