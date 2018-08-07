Погрузка на Свердловской ЖД в январе-июле 2018 года составила 81,5 млн тонн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. / ТАСС /. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе — июле 2018 года составила 81,5 млн тонн, что на 0,03% больше, чем за аналогичный период 2017 года, следует из сообщения магистрали.

В том числе с начала года на СвЖД погружено:

— нефти и нефтепродуктов — 24,2 млн тонн (-0,5% к январю-июлю 2017 года); — строительных грузов — 12 млн тонн (-2,8%); — черных металлов — 6 млн тонн (+2,0%); — лома черных металлов — 1,4 млн тонн (+5%); — руды железной и марганцевой — 7,3 млн тонн (на уровне 7 мес. 2017 года); — химических и минеральных удобрений — 8,5 млн тонн (-1,3%); — промышленного сырья и формовочных материалов — 7,2 млн тонн (+0,7%); — цемента — 1,7 млн тонн (+7,2%); — лесных грузов — 1,4 млн тонн (+13,3%); — руды цветной и серного сырья — 3,8 млн тонн (-5,2%); — химикатов и соды — 2,2 млн тонн (+0,7%); — кокса — 1,3 млн тонн (+32,7%); — зерна и продуктов перемола — 151,4 тыс. тонн (рост в 2,4 раза).

Грузооборот с начала 2018 года составил 120,3 млрд тарифных тонно-км (+1,2%).

В июле погрузка на СвЖД составила 11,8 млн тонн, что ниже показателей аналогичного периода предыдущего года на 0,8%. Среднесуточная погрузка месяца составила 381,8 тыс. тонн. Грузооборот вырос на 5,4% и составил 17,6 млрд тарифных тонно-км. Месячное снижение отгрузки нефтеналивных грузов и минеральных удобрений обусловлено совпадением графиков ремонта производственных мощностей сразу нескольких крупнейших грузоотправителей. Частично это снижение было восполнено за счет опережающих темпов погрузки кокса, лесоматериалов, строительных и металлургических грузов, отмечается в сообщении.

В целом погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в июле 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1% и составила 107,6 млн тонн.

Грузооборот за июль 2018 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,3% и достиг 219,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время также возрос — на 5,1%, до 278,3 млрд тонно-км.

Погрузка за январь — июль 2018 года, по оперативным данным, составила 749,4 млн тонн, что на 3% больше, чем за семь месяцев прошлого года.

Грузооборот с начала 2018 года составил 1 трлн 500,4 млрд тарифных тонно-км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 1 трлн 909,9 млрд тонно-км (+4,4%).