Фондовые рынки вновь захлестнула эйфория

Фондовые рынки развитых стран опять захлестнула эйфория, хотя многие инвестдома скептически смотрят на рисковые активы. Главный покупатель на американском фондовом рынке уже давно только один — это сами компании. Количество и объёмы байбеков (выкуп собственных акций с рынка) просто зашкаливают и бьют все рекорды. Общий их объем увеличился на 83%, т. е. почти в два раза, по сравнению с прошлым годом. Объем объявленных программ выкупа акций в 1 квартале 2018 поставил рекорд — 242 млрд долларов. Рекорд продержался ровно 3 месяца. Во втором квартале было объявлено о байбэках на сумму 437 млрд

По итогам всего 2018 года общий объём покупок может составить 800-900 млрд долларов, при том, что в прошлом году объём байбеков составил чуть более 500 млрд долларов. Многие компании просто не знают, куда вложить деньги, а потому направляют их на фондовый рынок. Получается, что больше половины всех денег, которые компании получили из-за налоговой реформы Трампа просто пойдёт на раздувание котировок, а не в реальную экономику, как планировал президент. Вот такой новый завуалированный печатный станок опять тянет биржевые индексы США на новые исторические максимумы. Буквально в одном проценте от абсолютных максимумов вчера завершили торговую сессию флагманский биржевой индекс SP500 и индекс высоких технологий NASDAQ. Сегодня фьючерсы на эти индексы растут ещё на 0.3%.

В азиатском регионе сегодня тоже наблюдался сильный позитив на фоне вышедших данных по ЗВР Китая. Как ни странно, они не снизились, а выросли почти на 5 млрд долларов. Т.е. китайский регулятор ни копейки не потратил на сдерживание курса юаня при плавной девальвации. Фондовые рынки в Китае сегодня прибавили почти 3%, биржевой индекс Японии подрос на 0.8%.

На европейских фондовых рынках сегодня тоже наблюдается рост — в пределах 1%. Июньские данные по торговому балансу и промышленному производству Германии оказались существенно хуже ожиданий, но сейчас вообще никого ничто не пугает. Страха на рынках просто нет, и никто не хочет замечать плохие новости и данные.

Российские биржевые индексы сегодня в первой половине дня показывают позитивную динамику. Рублёвый индекс Московской Биржи показывает рост на 0.7%, торгуясь вблизи отметки 2315 пунктов, а валютный РТС почти на 0.5% — до 1148 пунктов. Лучше рынка продолжают выглядеть акции Роснефти . Они сегодня прибавляют ещё 2.5% и тестируют новый исторический максимум 430 рублей. Напомним, что вчера совет директоров Роснефти одобрил параметры реализации программы приобретения на открытом рынке акций компании, в том числе в форме ГДР. Максимальный объем выкупа составит 2 млрд долл. и не более 340 млн акций (3,2% уставного капитала). Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020. Акции Сбербанка ВТБ показывают сегодня рост, в пределах 1%. Лукойл Газпром растут почти на 0.5%. Бумаги Алросы взлетели на 3.5%, а вот сектор электроэнергетики продолжает выглядеть хуже рынка.

СЫРЬЁ И ВАЛЮТЫ

На рынке сырья после вчерашних распродаж сегодня наблюдается аналогичное восстановление на фоне позитивных новостей из Китая и небольшого укрепления юаня. Индекс промышленных металлов растёт на 1%, а цены на медь прибавляют почти 1.3%. Драгоценные металлы тоже торгуются в зелёной зоне, показывая рост на 0.5-0.9%. Тройская унция золота торгуется в районе $1215, серебро достигло $15.5, платина вблизи минимальных уровней за 10 лет, на отметке $835. Нефть растет на фоне роста геополитических рисков вокруг Ирана. Баррель марки Brent прибавляет ещё 1.5% и тестирует отметку в 74,7$.

Китайский юань сегодня вновь начал укрепляться, а значит, доллар на глобальном рынке начал сдавать позиции. Индекс доллара (DXY) теряет почти 0.4% и уже опустился ниже 95 пунктов, при этом ключевая валютная пара евро/доллар растёт на 0.3%, до 1.16. Рубль в паре с долларом незначительно отвоевал потери, укрепившись лишь на 0.3% — до 63.45. Продажи на рынке ОФЗ сегодня прекратились, но цены на восстанавливаются, т.е. спроса нет.

ПРОГНОЗ

Пока всё выглядит крайне оптимистично, но надо помнить о том, что Трамп не дремлет и в любой момент может ошарашить инвесторов новой вводной. Уже сегодня утром он выставил Европе ультиматум насчёт Ирана, и в ближайшее время стоит готовиться к запуску новых пошлин для китайских товаров. Инвесторы даже близко не хотят верить в полномасштабную торговую войну, но пока всё идёт именно к этому.