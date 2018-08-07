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ВЭБ обеспечил доходность инвестирования пенсий «молчунов» в первом полугодии на уровне 6,42%
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ВЭБ обеспечил доходность инвестирования пенсий «молчунов» в первом полугодии на уровне 6,42% 

Rambler News Service 2 часа назад
Внешэкономбанк в первом полугодии 2018 года обеспечил доходность инвестирования пенсий «молчунов» на уровне 6,42% по расширенному инвестиционному портфелю и 9,03% по портфелю государственных ценных бумаг, что на 2,39 п.п. и 2,37 п.п. соответственно меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ГУК (государственной управляющей компании) ВЭБа.
Заместитель председателя ВЭБа Сергей Лыков отметил, что доходность портфелей ГУК в 3-4 раза превышает инфляцию, которая на 30 июня 2018 года составила 2,3% в годовом выражении.
По итогам первого полугодия 2018 года доходы от инвестирования ГУК пенсионных накоплений составили 55,4 млрд рублей по расширенному портфелю и 1,26 млрд рублей по портфелю государственных ценных бумаг.
ГУК по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. В управлении Внешэкономбанка также находятся средства граждан, выбравших один из портфелей ГУК.
Доходность по портфелям ГУК опережает инфляцию и усредненные результаты НПФ в течение последних пяти лет, сообщили в пресс-службе ВЭБ.
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