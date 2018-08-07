Чистая прибыль Commerzbank в I полугодии составила 533 млн евро против убытка год назад

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль второго по величине активов банка Германии Commerzbank AG, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2018 г. составил 533 млн евро по сравнению с убытком в 414 млн за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности финансовой организации.

Прибыль до вычета налогов составила 689 млн евро против убытка в 302 млн евро годом ранее, операционная прибыль составила также 689 млн евро, увеличившись в годовом выражении на 36,4%. Прибыль на акцию составила 0,55 евро против 0,4 годом ранее.

Во втором квартале Commerzbank получил чистую прибыль в 295 млн евро против убытка в 615 млн евро годом ранее. Прибыль до вычета налогов составила 389 млн евро, тогда как год назад был зафиксирован убыток в 628 млн евро.

Чистый процентный доход за квартал составил 1,162 млрд евро, увеличившись на 15,7% в годовом выражении. В текущем году банк ожидает расходы на уровне 7,1 млрд евро, сообщил «Прайм», тогда как в предыдущей отчетности прогноз по показателю составлял только 7 млрд

Commerzbank AG, первоначально Commerz und Disconto Bank, был основан в 1870 г. в немецком городе Гамбурге путем слияния нескольких небольших частных банковских предприятий. В 1905 г. произошло слияние Commerz und Disconto Bank и Berliner Bank, после чего штаб-квартира банка переехала в Берлин. В конечном итоге Commerzbank AG обосновался во Франкфурте-на-Майне.