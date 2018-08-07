Экспорт Башкирии снизился на 6%

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на заседании Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта назвал основные макроэкономические показатели республики. Как сообщает пресс-служба руководителя региона, за 5 месяцев текущего года экспорт РБ снизился на 6%. Также ухудшились другие показатели инвестиционной деятельности.

— Инвестиции идут со снижением примерно на 7% к 2017 году. В прошлом году падение было круче — почти 17,5%, в этом году — семь. Но в этом тоже ничего хорошего нет. Вы сами понимаете: темп снижения уменьшился, но присутствует, — пояснил Рустэм Хамитов.

При этом оборот предприятий вырос на 8%, в настоящее время он составляет 1,65 трлн рублей. Более чем в 2 раза увеличился индекс промышленного производства: на 103%. Розничная и оптовая торговля также повысились на 4% и 8% соответственно.

— Кроме того, неплохие результаты по поступлению налогов в бюджет РБ. Без учёта единовременного платежа — налога на прибыль в размере 16,5 млрд рублей со стороны «Башнефти» , поступление налогов в бюджет увеличилось примерно на 7-8%. Неплохую динамику показывает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль у нас тоже в плюсе, — прокомментировал глава Башкирии.

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