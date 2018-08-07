Ещё
Экспорт Башкирии снизился на 6%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.66
+0.08 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Экспорт Башкирии снизился на 6% 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Глава Башкирии Рустэм Хамитов на заседании Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта назвал основные макроэкономические показатели республики. Как сообщает пресс-служба руководителя региона, за 5 месяцев текущего года экспорт РБ снизился на 6%. Также ухудшились другие показатели инвестиционной деятельности.
— Инвестиции идут со снижением примерно на 7% к 2017 году. В прошлом году падение было круче — почти 17,5%, в этом году — семь. Но в этом тоже ничего хорошего нет. Вы сами понимаете: темп снижения уменьшился, но присутствует, — пояснил Рустэм Хамитов.
При этом оборот предприятий вырос на 8%, в настоящее время он составляет 1,65 трлн рублей. Более чем в 2 раза увеличился индекс промышленного производства: на 103%. Розничная и оптовая торговля также повысились на 4% и 8% соответственно.
— Кроме того, неплохие результаты по поступлению налогов в бюджет РБ. Без учёта единовременного платежа — налога на прибыль в размере 16,5 млрд рублей со стороны «Башнефти», поступление налогов в бюджет увеличилось примерно на 7-8%. Неплохую динамику показывает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль у нас тоже в плюсе, — прокомментировал глава Башкирии.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Чистая прибыль «Роснефти» выросла в 3,3 раза В России снизились цены на бензин Спикер Госдумы предложил отстоять трудовые права женщин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег189
«Северный поток-2» прошел точку невозврата195
Россияне массово скупают ноутбуки161
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России87
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»6
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение