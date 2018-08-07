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Чистая прибыль «Башнефти» в I полугодии выросла на 90%
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Чистая прибыль «Башнефти» в I полугодии выросла на 90% 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В первом полугодии 2018 года «Башнефть» под управлением НК «Роснефть» добилась значительных финансовых результатов.
Компания продемонстрировала существенный прирост по EBITDA и чистой прибыли, несмотря на действовавшие ограничения по объему добычи.
Показатель EBITDA «Башнефти» по МСФО увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 17,8% и составил 81,6 млрд рублей.
Результат был достигнут не только за счет благоприятной ценовой конъюнктуры, но и благодаря последовательно проводимым мероприятиям по эффективному управлению операционными и административными затратами, которые сократились более чем на 8%.
Улучшение результатов привело к существенному росту чистой прибыли АНК «Башнефть». По итогам первого полугодия она достигла 41,4 млрд рублей. Это на 90% выше показателя за аналогичный период 2017 года.
Размер чистого долга «Башнефти» впервые за последние годы сократился вдвое. Это отражает улучшение финансового состояния компании и позволяет без привлечения внешнего финансирования приступить к выплате дивидендов, утвержденных акционерами на ГОСА 30 июня 2018 года.
Финансово-экономическое благополучие «Башнефти» является важным условием сохранения стабильности в Республике Башкортостан. Ее вклад в бюджет региона составляет не менее 20%.
Кроме того «Башнефть» является самым крупным работодателем региона. Компания также реализует масштабную благотворительную программу и выплачивает высокие дивиденды, в том числе республике, владеющей 25-процентным пакетом акций.
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