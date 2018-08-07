Чистая прибыль «Башнефти» в I полугодии выросла на 90%

Компания продемонстрировала существенный прирост по EBITDA и чистой прибыли, несмотря на действовавшие ограничения по объему добычи.

Показатель EBITDA «Башнефти» по МСФО увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 17,8% и составил 81,6 млрд рублей.

Результат был достигнут не только за счет благоприятной ценовой конъюнктуры, но и благодаря последовательно проводимым мероприятиям по эффективному управлению операционными и административными затратами, которые сократились более чем на 8%.

Улучшение результатов привело к существенному росту чистой прибыли АНК «Башнефть». По итогам первого полугодия она достигла 41,4 млрд рублей. Это на 90% выше показателя за аналогичный период 2017 года.

Размер чистого долга «Башнефти» впервые за последние годы сократился вдвое. Это отражает улучшение финансового состояния компании и позволяет без привлечения внешнего финансирования приступить к выплате дивидендов, утвержденных акционерами на ГОСА 30 июня 2018 года.

Финансово-экономическое благополучие «Башнефти» является важным условием сохранения стабильности в Республике Башкортостан. Ее вклад в бюджет региона составляет не менее 20%.

Кроме того «Башнефть» является самым крупным работодателем региона. Компания также реализует масштабную благотворительную программу и выплачивает высокие дивиденды, в том числе республике, владеющей 25-процентным пакетом акций.