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ОФЗ: еще один день в минусе
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ОФЗ: еще один день в минусе 

Прайм 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Рынок ОФЗ в четверг открылся движением доходностей примерно на 20 бп вверх, однако ликвидность при этом была минимальной. С началом укрепления рубля доходности снизились на 10 бп относительно утренних уровней, и в течение первой половины сессии покупателей и продавцов на рынке было примерно поровну, причем как локальных игроков, так и нерезидентов. Однако с открытием торгов в США продажи усилились, что стало следствием общего ухудшения аппетита к активам развивающихся рынков. Так, доходности длинных локальных облигаций Бразилии и Турции вчера выросли соответственно на 25 бп и 60 бп. В то же время локальные суверенные бумаги азиатских стран вчера, наоборот, пользовались спросом (судя по всему, в качестве своего рода защитного актива для рынков развивающихся стран). По итогам дня дальний конец кривой ОФЗ сместился вверх на 13–15 бп, средний сегмент прибавил в доходности 6–9 бп. Наклон кривой вновь увеличился (спред между 2— и 10-летними выпусками расширился на 7 бп, до 67 бп), хотя на отрезке 5–10 лет он остался небольшим (всего +3 бп по итогам вчерашнего дня). Оборот торгов в секции ОФЗ Московской биржи составил 36 млрд долл. (примерно как в среду). Локальные игроки пока не спешат наращивать позиции в подешевевших бумагах, однако стоит отметить, что с точки зрения carry рынок ОФЗ за последнее время стал выглядеть заметно привлекательнее.
Наиболее интересно, на наш взгляд, смотрятся 5-летние выпуски с фиксированным купоном, которые могут опередить остальные сегменты кривой, если интерес со стороны банков в какой-то момент начнет расти.
Прайм: последние новости
Изъятие допдоходов в ряде отраслей превышает годовые инвестиции компаний - Лисин Рубль в начале дня рос на 22 коп к доллару и на 7 коп к евро Сбербанк на этой неделе наблюдает низкий уровень спроса на обмен валюты, до $20 млн в день
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