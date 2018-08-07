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ЦБ Китая: банкам страны необходимо избегать «стадного чувства»
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ЦБ Китая: банкам страны необходимо избегать «стадного чувства» 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Народный банк Китая сообщил некоторым банкам страны, что им следует приложить усилия, чтобы избежать «стадного поведения» и сиюминутных необдуманных действий при торговле юанем, сообщили несколько знакомых с ситуацией источников.
EPA/Peter Trebitsch
Как передает Bloomberg подобные комментарии были сделаны представителем центробанка на встрече с 14 банками, которые ежедневно предоставляют центральному банку данные о справочной ставке.
По словам источников агентства, чиновник заявил, что ЦБ обладает уверенностью и имеет множество инструментов для стабилизации рынка, китайские власти намерены сохранить гибкость своей валюты, что позволит курсу юаня двигаться в обоих направлениях.
Он добавил, что с любым давлением на валюту необходимо справляться своевременно, но власти страны не будут работать против рыночных сил.
Представители кредиторов на собрании предложили, чтобы центральный банк мог использовать антициклический фактор для определения ожиданий рынка с фиксацией и усиления надзора за внешним рынком.
Как писали «Вести. Экономика», валютные резервы Китая неожиданно выросли в июле, несмотря на то что опасения по поводу эскалации торгового конфликта с США спровоцировали рыночную волатильность.
Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE) заявило, что колебания цен на финансовые активы и изменение курсов недолларовых валют привели к небольшому росту валютных резервов в прошлом месяце.
Обострение торгового конфликта между США и Китаем ударило по китайским акциям и валюте, что усилило опасения по поводу возобновления оттока капитала.
В июле курс юаня снизился четвертый месяц подряд. Это наиболее длительный период ослабления китайской валюты с начала 2015 г.
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