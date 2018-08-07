Профицит торгового баланса Германии слабо сократился в июне 

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Сезонно скорректированный экспорт ФРГ не изменился в месячном выражении в июне, а импорт вырос на 1,2%, Федеральное статистическое управление (Destatis) Германии.
Профицит торгового баланса с учетом сезонных колебаний сократился до 19,3 млрд евро с пересмотренного в сторону увеличения показателя в 20,4 млрд евро в мае.
В первом полугодии положительное сальдо торгового баланса практически не изменилось, оставшись на уровне 121,5 млрд евро после показателя в 121,3 млрд евро в первые шесть месяцев прошлого года, свидетельствуют нескорректированные данные.
Президент США Дональд Трамп на фоне эскалации торговых трений между Вашингтоном и остальным миром согласился воздержаться от введения тарифов на автомобили, импортируемые из ЕС, в то время как обе стороны договорились сократить другие торговые барьеры.
Решение, достигнутое на переговорах между Трампом и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Вашингтоне в прошлом месяце, ослабило опасения по поводу трансатлантической торговой войны.