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Растет число иностранных компаний, открывающих офисы в Болгарии
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Растет число иностранных компаний, открывающих офисы в Болгарии 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
В 2017 году ВВП Болгарии достиг €50,4 млрд, а экономика выросла на 3,6% за год. Инвестиции из-за рубежа увеличились на 3,8%, а экспорт составил €25,8 млрд Уровень безработицы в стране — на рекордно низком уровне. Европейская комиссия полагает, что в 2018 и 2019 году цифры будут еще более внушительными, и экономический рост достигнет 4% в каждый из последующих двух лет, сообщает Русская Болгария.
По словам исполнительного директора Ubisoft в Болгарии Ивана Балабанова, компания открыла офис в Софии еще в 2006 году, потому как была уверена, что экономическое положение страны улучшится. Балабанов отмечает, что на успешное развитие повлияло несколько факторов: развитие инфраструктуры, хорошее образование, низкие налоги, правительственная поддержка, особенно в IT-индустрии.
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