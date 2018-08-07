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Финансовая катастрофа: новый антирекорд Турции
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Финансовая катастрофа: новый антирекорд Турции 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
GETTY
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика» На финансовом рынке Турции полыхает пожар. Лира и облигации стремительно дешевеют, практически каждый день обновляя исторические минимумы.
Сегодня доходность 10-летних гособлигаций страны выросла до 20% — максимума с 2010 года, когда Турция впервые разместила долговые бумаги с таким сроком обращения, сообщает агентство Bloomberg. Инвесторы напуганы американскими санкциями в отношении Турции и ухудшением макроэкономических показателей страны.
Теперь Турция стала рынком, которы демонстрирует худшую динамику, позади осталась даже Аргентина: потери инвесторов в турецкие госбумаги с начала 2018 года превысили 38%, аргентинские — 36%.
В среднем для emerging markets убыток равняется 4,7% — от 3,6% в Южной Корее до 7,6% в России и 9,8% в Индонезии.
Трейдеры обсуждают вероятность того, что Турция, как и Аргентина, обратится за помощь к Международному валютному фонду.
Нет ничего удивительно, что по мере ухудшения ситуации на турецком рынке, растет и стоимость страхования долговых обязательств Турции от дефолта: пятилетние кредитно-дефолтные свопы (CDS) в ходе торгов во вторник поднимались до 352 пунктов, максимума с 2009 года. На валютном рынке тем временем обвал лиры прекратился, во всяком случае пока. Сегодня турецкая валюта даже укрепляется к доллару на 0,75%.
Впрочем, это объясняется локальным всплеском аппетита к риску. После того, как китайские индексы взлетели почти на 2%, а юань укрепился к доллару, инвесторы начали скупать валюты развивающихся стран и другие рисковые активы, однако все может завершиться также быстро, как и началось.
Напомним, с начала года лира подешевела на 29%.
Турция таким образом расплачивается за политику своего лидера Эрдогана, который решил проявить несогласие с США. Финансовая атака на страну оказалась едва ли не самой мощной за последние года.
Санкции и возможное прекращение беспошлинного доступа турецких товаров на рынок США только усложняет экономическую ситуацию. Кроме того, стоит отметить, что Турция налаживает отношения с Россией и Ираном, что также очень не нравится Америке.
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