Финансовая катастрофа: новый антирекорд Турции

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Москва, 7 августа — «Вести. Экономика» На финансовом рынке Турции полыхает пожар. Лира и облигации стремительно дешевеют, практически каждый день обновляя исторические минимумы.

Сегодня доходность 10-летних гособлигаций страны выросла до 20% — максимума с 2010 года, когда Турция впервые разместила долговые бумаги с таким сроком обращения, сообщает агентство Bloomberg . Инвесторы напуганы американскими санкциями в отношении Турции и ухудшением макроэкономических показателей страны.

Теперь Турция стала рынком, которы демонстрирует худшую динамику, позади осталась даже Аргентина: потери инвесторов в турецкие госбумаги с начала 2018 года превысили 38%, аргентинские — 36%.

В среднем для emerging markets убыток равняется 4,7% — от 3,6% в Южной Корее до 7,6% в России и 9,8% в Индонезии.

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Нет ничего удивительно, что по мере ухудшения ситуации на турецком рынке, растет и стоимость страхования долговых обязательств Турции от дефолта: пятилетние кредитно-дефолтные свопы (CDS) в ходе торгов во вторник поднимались до 352 пунктов, максимума с 2009 года. На валютном рынке тем временем обвал лиры прекратился, во всяком случае пока. Сегодня турецкая валюта даже укрепляется к доллару на 0,75%.

Впрочем, это объясняется локальным всплеском аппетита к риску. После того, как китайские индексы взлетели почти на 2%, а юань укрепился к доллару, инвесторы начали скупать валюты развивающихся стран и другие рисковые активы, однако все может завершиться также быстро, как и началось.

Напомним, с начала года лира подешевела на 29%.

Турция таким образом расплачивается за политику своего лидера Эрдогана, который решил проявить несогласие с США. Финансовая атака на страну оказалась едва ли не самой мощной за последние года.

Санкции и возможное прекращение беспошлинного доступа турецких товаров на рынок США только усложняет экономическую ситуацию. Кроме того, стоит отметить, что Турция налаживает отношения с Россией и Ираном, что также очень не нравится Америке.