Турция будет искать спасения у МВФ?

Москва, 8 августа — «Вести. Экономика» Пожар на финансовом рынке Турции поставил местную экономику на грани краха. Будет ли Турция обращаться за помощью к МВФ

Среди экономистов и СМИ снова поползли слухи о том, что просьба о финансовой помощи для Турции неизбежна. Основания для этого действительно есть. Доходности облигаций взлетели до рекорда, и долговые рынки для страны по сути оказались закрыты.

Валюту брать больше негде, между тем, не стоит забывать об уязвимости Турции к внешним шокам. Страна является чистым импортером, то есть покупает за рубежом больше, чем продает. Дыра в платежном балансе покрывалась за счет займов, однако сейчас эти операции более невозможны.

Можно было бы, конечно, напечатать больше валюты, и купить валюту, однако курс лиры также обвалился до исторических минимумов. С начала года потери составили около 30%. Обслуживать валютные займы стало практически невозможно. Рефинансировать их нельзя, а для покупки необходимого объема валюты теперь нужно на потратит на треть больше лир.

Очевидно, что для местных компаний это настоящая катастрофа, они становятся неплатежеспособными.

Турция сместила Аргентину, показав худшую в этом году динамику в локальных облигациях и операциях кэрри после обвала лиры до рекордного минимума, пишет Bloomberg.

Убытки по локальным бондам обеих стран намного превосходят средний показатель по развивающимся рынкам, который в этом году составляет 4,7%. Держатели облигаций в лирах потеряли 38% в долларовом выражении после того, как эти бонды подешевели на 8% всего за одну неделю, а убытки по бумагам Аргентины стабилизировались на уровне 36%, свидетельствуют индексы Bloomberg Barclays. Ранее в конце июня Международный валютный фонд опроверг информацию о том, что организация готовится к предполагаемому обращению Турции за предоставлением финансовой помощи и формировании в связи с этим чрезвычайной группы.

Представитель МВФ подчеркнул, что вопреки муссируемым в последние дни некоторыми СМИ домыслам, вопрос о предоставлении МВФ финансовой помощи Турции не стоит на повестке дня.

История вопроса Число стран, которые смогли покрыть долг перед МВФ после 2000 года, составляет лишь одну шестую часть государства, которые ныне имеют задолженность перед международной финансовой структурой. Это: Аргентина (2006), Бразилия (2005), Южная Корея (2001), Исландия (2015), Латвии (2013 год), Венгрия (2013), Македония (2015), Румыния (2015), Россия (2006), Турция (2013) и Уругвай (2006). Турция, вступившая в МВФ в год его создания с целью «залечить раны Второй мировой войны», в 1947 году, заключила с этой структурой 19 соглашений стэнд-бай. Анкара покрыла свой долг в период 61-го правительства под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана

Кто купит Турцию? На фоне тотального обвала на долговом и валютном рынке Турции, стоимость акций турецких компаний практически обнулилась (в пересчете на доллары), проще говоря, эти бумаги сейчас стоят очень и очень дешево. Весь индекс Стамбульской биржи, включающий в себя акции 30 крупнейших компаний, в настоящее время стоит всего 176 млрд турецких лир, или всего $33 млрд Для сравнения, это сопоставимо с рыночной капитализацией средней американской компании Monster Beverage.

Для Китая, например, сумма в $33 млрд является статистической ошибкой, то есть Поднебесная в теории может просто выкупить все крупнейшие турецкие компании, иными словами, сделать Турцию своим дочерним предприятием.