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Золотовалютные резервы в июле выросли на 1,3 миллиарда долларов
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Золотовалютные резервы в июле выросли на 1,3 миллиарда долларов 

Карельские вести 1 час назад
Золотовалютные резервы России увеличились за прошлый месяц на 1,3 миллиарда долларов, или на 0,3%. К 1 августа в распоряжении российского правительства и Центробанка оказалось высоколиквидных активов на 458,032 миллиарда долларов против 456,749 миллиарда долларов на 1 июля, говорится в сообщении регулятора.
Международные резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Источник
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