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Спирею и дерен высадят у социальных учреждениях в Котельниках на акции «Наш лес»
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Спирею и дерен высадят у социальных учреждениях в Котельниках на акции «Наш лес» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Декоративные кустарники и деревья высадят в сентябре на акции «Наш лес. Посади свое дерево» в городском округе Котельники. Всего на территории муниципалитета в рамках экологического мероприятия появится порядка 300 новых зеленых насаждений. Об этом рассказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.
«В ходе акции «Наш лес» в городском округе будет высажено порядка 300 деревьев и декоративных кустарников. В их числе каштаны, рябина, береза, сирень, пузыреплодник, дерен, спирея. Всего определено 16 площадок для посадки зеленых насаждений», — рассказал Андрей Булгаков.
По словам врио главы Котельников, высадка деревьев будет производиться на всей территории города. В частности, у нового ФОКа, домов культуры, школ и детских садов, стадиона «Здоровье», частично на местах удаленных сухостойных деревьев, на улице Железнодорожной у наземного перехода и по другим адресам. Инвентарь будет выдаваться на местах. Андрей Булгаков заявил, что лично примет участие в акции.
22 сентября в Московской области состоится ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». Она проходит на территории региона с 2013 года. В этом году в рамках мероприятия будет высажено порядка 1,5 миллиона деревьев. Центральной площадкой акции выбран Томилинский лесопарк близ деревни Островцы.
Центральной точкой проведения акции в Балашихе станет Озерский лесопарк вблизи улицы Качалинская сторожка, где планируется высадить 14 тысяч сеянцев сосны. А в Реутове места посадки деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» определят специалисты. Всего будет высажено не менее полутора тысяч растений.
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