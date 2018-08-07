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Это крах: Международные резервы Украины сократились на $230 млн
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Это крах: Международные резервы Украины сократились на $230 млн 

Украина.ру 59 минут назад
Фото: Украина.ру
Предварительные данные были опубликованы на сайте Нацбанка.
По данным регулятора, сокращение золотовалютных резервов обусловлено осуществлением платежей по госдолгу. В том числе $321,5 млн было направлено на обслуживание и погашение госдолга в инвалюте, из которых $231,6 млн — по номинированным в инвалюте облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
На объем резервов также повлияли интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке.
«Учитывая превышение спроса на валюту над ее предложением второй месяц подряд, Нацбанк в июле продлил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса», — сказано в сообщении.
Основным источником пополнения резервов в июле оставались поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме $130,9 млн и EUR60,5 млн  Ранее сообщалось, что в июле международные резервы Украины сократились на 1,1% и по состоянию на 1 июля составили $17,978 млрд
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