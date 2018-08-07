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Доходность пенсионных портфелей ВЭБа по итогам полугодия превысила инфляцию в три-четыре раза
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Доходность пенсионных портфелей ВЭБа по итогам полугодия превысила инфляцию в три-четыре раза 

Банки.ру 32 минуты назад
Доходы от инвестирования пенсионных накоплений Государственной управляющей компанией (ГУК, эту роль выполняет Внешэкономбанк) по итогам первого полугодия 2018 года составили 55,4 млрд рублей по расширенному портфелю и 1,26 млрд рублей по портфелю государственных ценных бумаг. Такие данные приводятся в сообщении ВЭБа.
Доходность по расширенному портфелю по итогам полугодия составила 6,42%, по портфелю госбумаг — 9,03%. «Дополнительную доходность будущим пенсионерам по портфелю ГЦБ обеспечила положительная переоценка отдельных выпусков ОФЗ и облигаций с госгарантией», — уточняют в ВЭБе.
«По итогам первого полугодия 2018 года доходность портфелей ГУК превышает инфляцию в три-четыре раза. Таким образом, основная задача ГУК — обеспечение сохранности пенсионных накоплений граждан — успешно решается», — комментирует заместитель председателя Внешэкономбанка Сергей Лыков.
Инфляция на 30 июня 2018 года составила 2,3% в годовом выражении, напоминают в ВЭБе.
ГУК по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. В управлении Внешэкономбанка также находятся средства граждан, выбравших один из портфелей ГУК. В ВЭБе подчеркивают, что доходность по портфелям ГУК опережает инфляцию и усредненные результаты НПФ в течение последних пяти лет.
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