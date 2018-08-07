Доходность пенсионных портфелей ВЭБа по итогам полугодия превысила инфляцию в три-четыре раза

Доходы от инвестирования пенсионных накоплений Государственной управляющей компанией (ГУК, эту роль выполняет Внешэкономбанк ) по итогам первого полугодия 2018 года составили 55,4 млрд рублей по расширенному портфелю и 1,26 млрд рублей по портфелю государственных ценных бумаг. Такие данные приводятся в сообщении ВЭБа.

Доходность по расширенному портфелю по итогам полугодия составила 6,42%, по портфелю госбумаг — 9,03%. «Дополнительную доходность будущим пенсионерам по портфелю ГЦБ обеспечила положительная переоценка отдельных выпусков ОФЗ и облигаций с госгарантией», — уточняют в ВЭБе.

«По итогам первого полугодия 2018 года доходность портфелей ГУК превышает инфляцию в три-четыре раза. Таким образом, основная задача ГУК — обеспечение сохранности пенсионных накоплений граждан — успешно решается», — комментирует заместитель председателя Внешэкономбанка Сергей Лыков

Инфляция на 30 июня 2018 года составила 2,3% в годовом выражении, напоминают в ВЭБе.

ГУК по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. В управлении Внешэкономбанка также находятся средства граждан, выбравших один из портфелей ГУК. В ВЭБе подчеркивают, что доходность по портфелям ГУК опережает инфляцию и усредненные результаты НПФ в течение последних пяти лет.