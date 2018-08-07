Акцию «Найдем работу вместе» организуют в Екатерининском парке

В Екатерининском парке 9 августа состоится акция «Найдем работу вместе».

Здесь жители столицы смогут проконсультироваться со специалистами Центра занятости населения по вопросам трудоустройства. Кроме того, здесь будет открыт банк вакансий, а еще организаторы проведут мастер-классы и развлекательную программу, проинформировали на официальной странице в социальной сети Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».

Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00 по адресу: улица Большая Екатерининская, дом 27. Вход свободный.