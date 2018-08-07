Ещё
Погрузка зерна на экспорт на сети РЖД за 7 месяцев 2018 года выросла на 87%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.55
+0.00 Золото
1210.02
–0.01 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1596
–0.0091
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Погрузка зерна на экспорт на сети РЖД за 7 месяцев 2018 года выросла на 87% 

РЖД-Партнер 5 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Лидерами по объемам погрузки зерна за январь — июль стали Саратовская (около 1,4 млн т, рост в 2,5 раза), Курская (1,2 млн т, +44,6%), Тамбовская (1 млн т, +93,4%) и Волгоградская (991 тыс. т, +97,5%) области.
Кроме того, наиболее позитивная динамика погрузки по итогам 7 месяцев 2018 года отмечена в таких урожайных регионах, как Оренбургская (рост в 3 раза, 760 тыс. т), Самарская (рост в 2,9 раза, 447 тыс. т), Ульяновская (рост в 2,8 раза, 225,7 тыс. т), Новосибирская (рост в 2,5 раза, 408,7 тыс. т) и Пензенская (рост в 2 раза, 515 тыс. т) области.
Как сообщалось ранее, для привлечения дополнительных объемов грузов правление компании приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,929 (скидка 7,1%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской, Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах.
Под действие скидки попадают пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы. Скидка будет действовать по 31 декабря 2018 года включительно.
РЖД-Партнер: последние новости
Путин подписал закон об установлении цен в рублях в морских портах РФ Минпромторг видит наибольший потенциал роста экспорта в автопроме, химии и фармацевтике Fesco не получала запросы от акционеров по поводу хищений в компании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»430
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Украина оставила «Газпром» без денег276
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение