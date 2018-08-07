Погрузка зерна на экспорт на сети РЖД за 7 месяцев 2018 года выросла на 87%

Лидерами по объемам погрузки зерна за январь — июль стали Саратовская (около 1,4 млн т, рост в 2,5 раза), Курская (1,2 млн т, +44,6%), Тамбовская (1 млн т, +93,4%) и Волгоградская (991 тыс. т, +97,5%) области.

Кроме того, наиболее позитивная динамика погрузки по итогам 7 месяцев 2018 года отмечена в таких урожайных регионах, как Оренбургская (рост в 3 раза, 760 тыс. т), Самарская (рост в 2,9 раза, 447 тыс. т), Ульяновская (рост в 2,8 раза, 225,7 тыс. т), Новосибирская (рост в 2,5 раза, 408,7 тыс. т) и Пензенская (рост в 2 раза, 515 тыс. т) области.

Как сообщалось ранее, для привлечения дополнительных объемов грузов правление компании приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,929 (скидка 7,1%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской, Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах.

Под действие скидки попадают пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы. Скидка будет действовать по 31 декабря 2018 года включительно.