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Депутаты от КПРФ предложили ввести госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо
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Депутаты от КПРФ предложили ввести госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов внесли во вторник в Госдуму законопроект, предлагающий ввести с 2019 года государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
"С 1 января 2019 года вводится государственное регулирование цен на бензин автомобильный (всех видов) и на дизельное топливо, а также торговых надбавок (наценок) к ценам на них путем установления их предельных уровней", — говорится в тексте проекта закона; право устанавливать порядок регулирования закрепляется за кабмином РФ. Соответствующей статьей предлагается дополнить федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности».
Как отмечают депутаты, данная мера позволит гарантировать защиту потребителей «от сильных ценовых колебаний на этом рынке и резкого роста вынужденных расходов на автомобильный бензин».
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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