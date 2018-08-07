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Доллар правил бал: клиентская активность во 2 кв
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Доллар правил бал: клиентская активность во 2 кв 

Прайм 4 часа назад
Второй квартал запомнится «черным понедельником», когда падение индекса РТС за день составило 11%. Когда пыль немного улеглась, клиенты АТОНа стали более терпимыми к риску и увеличили свои активы в акциях на 3 пп, отдавая предпочтение нефтегазовому и металлургическому секторам, чтобы воспользоваться ростом цен на сырье. Также клиенты почти в два раза увеличили свои активы в долларах США на фоне устойчивого ослабления национальной валюты. Наиболее активно торгуемыми оказались бумаги Аэрофлота из-за роста цен на нефть и падающего рубля, а также Лента в свете ее сильной операционной динамики в сравнении с конкурентами. Облигации (-5 пп) попали в немилость, поскольку цены снижались в течение квартала, и инвесторы фиксировали прибыль. В преддверии щедрого дивидендного сезона наиболее популярными оказались качественные компании с сильными свободными денежными потоками, обеспечивающие высокие дивиденды.
Доля акций выросла после «черного понедельника»
Обвал рынка после так называемого «черного понедельника» обеспечил хорошую возможность для покупки в свете стремительного роста цен на нефть и металлы — доля средств клиентов в акциях увеличилась на 3 пп до 28%. Несмотря на рост доходностей, инструменты с фиксированной доходностью продолжают доминировать, поскольку на облигации (-5 пп кв/кв, самое сильное отрицательное изменение в классе активов), евробонды (без изменений кв/кв), а также гособлигации (ОФЗ) приходится почти 50% активов. Тревога в отношении санкций продолжает оказывать давление на фондовый рынок, который через три месяца закрылся всего на 6% выше после падения в апреле.
Доллар правил бал, поскольку инвесторы выходили из падающего рубля
Во 2К18 розничные инвесторы увеличили общий объем вложений в валюту на 5%. Это было обусловлено ростом в два раза позиций в долларах США (+107%), которые составили 54% от общего объема валютных активов. Доллар резко подорожал относительно основных валют (индекс DXY вырос почти на 6%) на фоне позитивной статистики из США, цикла повышения ставки ФРС и роста глобальной торговой напряженности между США, ЕС и Китаем. Рубль упал на 10% в апреле, и инвесторы вышли из валюты, сократив свои вложения на 34% — доля национальной валюты упала до 44%. Рост процентных ставок в США делает активы в евро менее выгодными (-9%).
Нефтегазовый сектор вновь стал лидером по вложениям в сегменте акций
Среднемесячная доля вложений в нефтегазовый сектор увеличилась до 26%, поскольку розничные инвесторы, на наш взгляд, воспользовались ралли в нефти (средняя цена Brent составила $75/барр. против $67 в 1К) накануне сезона выплаты дивидендов. Сектор электроэнергетики переместился на второе место, так как его доля снизилась на 4 пп до 24%, в то время как металлургический сектор сохранил третье место с долей 20%, немного поднявшись благодаря благоприятному ценообразованию в металлах и сырье.
Наиболее (AFLT, LNTA) и наименее (GLTR, MVID) торгуемые акции
Аэрофлот был наиболее активно торгуемой компанией, поскольку его акции столкнулись с двойной неприятностью — ростом цен на нефть и ослаблением рубля — инвесторы сократили позиции в акциях компании, которые подешевели на 15%. Лента также была в центре внимания на фоне своих операционных результатах, которые оказались лучше, чем у конкурентов. Наименее активно торгуемыми акциями были Globaltrans и М. Видео. Для оценки объема торговой активности мы используем спрэд между минимальными и максимальными месячными позициями в акциях и делим его на среднее количество акций в портфелях инвесторов за период.
Стиль инвестирования: качественные компании с высокими дивидендами
В преддверии сезона выплаты годовых дивидендов во 2К18 розничные инвесторы продолжали отдавать предпочтение компаниям с высокой средней годовой доходностью (выше 7%). Инвесторы сосредоточились на крупных экспортерах, а именно на качественных компаниях крупной капитализации, которые выигрывают от ослабления рубля. Оценка не имела значения, поскольку инвесторы не проявляли однозначного предпочтения к дешевым компаниям.
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