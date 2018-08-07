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Крупнейшие производители стали в России инициировали расследование импорта металлопроката в ЕАЭС
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Крупнейшие производители стали в России инициировали расследование импорта металлопроката в ЕАЭС 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Roland Weihrauch/dpa
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ПАО «Северсталь» обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой провести расследование по факту увеличения объема импорта металлопроката на территорию Евразийского экономического союза.
О начале расследования сообщается на сайте ЕЭК. В материалах комиссии сообщаются причины, по которым компании попросили о проведении расследования (pdf).
Как отмечается, российские компании указали на принятие протекционистских мер со стороны ряда стран, в том числе США, в отношении стальной продукции, что уже начало приводить к перераспределению импортных потоков металлопродукции на мировом рынке.
"В заявлении приведены сведения, свидетельствующие о возросших объемах импорта некоторых видов металлопроката в Евразийский экономический союз.
Возросший импорт стал результатом непредвиденных обстоятельств, таких как перепроизводство стали в мире и рост применения специальных защитных и антидемпинговых мер в отношении стальной продукции в различных странах в 2015–17 гг.
Избыточные производственные мощности и как следствие перепроизводство стали привели к росту поставок металлопродукции на мировые рынки. Кроме того, увеличилось количество применяемых и планируемых мер защиты внутреннего рынка, в том числе в США в отношении импорта стали по 232 статье Закона о расширении торговли в 1962 году.
Это привело и в дальнейшем может привести к перераспределению импортных потоков металлопродукции на мировом рынке, в том числе на рынке ЕАЭС. Такой возросший импорт некоторых видов стальной продукции может оказать дальнейшее негативное воздействие на финансово-экономическое состояние предприятий-заявителей".
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