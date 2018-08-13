ЦБ: банки с капиталом менее 1 млрд рублей должны до конца года изменить статус лицензии

Банки с универсальной лицензией, имевшие на 1 января 2018 года собственные средства (капитал) в размере менее 1 млрд рублей, но не менее 300 млн рублей, не позднее 1 января 2019 года должны получить статус банков с базовой лицензией, изменить свой статус на небанковскую кредитную организацию либо получить статус микрофинансовой компании. Такое напоминание для банков опубликовала в понедельник пресс-служба ЦБ РФ

Как следует из сообщения, такие банки должны провести необходимые корпоративные процедуры, подготовить и представить в Банк России установленные комплекты документов в срок, обеспечивающий с учетом нормативных требований совершение до 1 января 2019 года действий по принятию Банком России решения о государственной регистрации изменений в их уставе и направлению необходимых документов в Федеральную налоговую службу России для последующего внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Кроме того, в Банк России должен быть представлен бизнес-план (изменения к бизнес-плану) банка в связи с изменением его статуса. План должен быть утвержден общим собранием участников (акционеров). Изменения к бизнес-плану могут быть утверждены либо общим собранием участников, либо советом директоров.

«Неисполнение банком с универсальной лицензией требований закона влечет применение к нему Банком России предусмотренных законодательством мер. Банк России просит кредитные организации учитывать указанные обстоятельства при осуществлении деятельности в оставшийся период 2018 года», — говорится в сообщении регулятора.

Новость

Напомним, российские банки с 2018 года начали разделяться на две категории по уровню капитала (и, соответственно, объему требований к ним и их полномочий): кредитные организации с базовой лицензией, предполагающей упрощенное регулирование, и с универсальной лицензией. Окончательное формирование новой парадигмы банковской системы произойдет 1 января 2019 года. Минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии (по новым требованиям) — 1 млрд рублей, базовой лицензии — 300 млн рублей. До получения базовой лицензии все действующие банки считаются банками с универсальной лицензией.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июня заявила, что в 2018 году треть банков могут выбрать базовую лицензию. «Этот год переходный для того, чтобы небольшие банки выбрали, на какой лицензии они будут работать», — пояснила она.

Новость