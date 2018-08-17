ЦБ отозвал лицензию у «Московского вексельного банка»

Причиной принятия решения стала политика администрации банка, которая скрывала реальное финансовое положение кредитной организации. На балансе банка сформировался значительный объем активов сомнительного качества.

Проверка показала, что финансовые сложности кредитной организации могут быть угрозой для клиентов банка.

Банк России неоднократно выносил предупреждения и применял ограничения для изменения ситуации, в том числе вводил ограничение на привлечение средств граждан.

ЦБ РФ сделал вывод, что руководством кредитной организации не приняты меры по нормализации ситуации. «В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АКБ „Московский Вексельный Банк“ (АО) лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в сообщении регулятора.