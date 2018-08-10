ЦБ выявил признаки хищения на 4,2 млрд рублей в банке «Таатта»

«Временная администрация по управлению банком «Таатта» АО в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что должностными лицами банка осуществлены операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

ЦБ России отозвал лицензию у банка «Таатта» 5 июля текущего года. Причиной стало использование банком рискованной бизнес-модели.