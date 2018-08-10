Ещё
ЦБ выявил признаки хищения на 4,2 млрд рублей в банке «Таатта»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.11
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

ЦБ выявил признаки хищения на 4,2 млрд рублей в банке «Таатта» 

Rambler News Service 23 часа назад
ЦБ проверил деятельность якутского банка «Таатта» и выявил признаки хищения на сумму более 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Временная администрация по управлению банком «Таатта» АО в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что должностными лицами банка осуществлены операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Регулятор эту информацию в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России.
ЦБ России отозвал лицензию у банка «Таатта» 5 июля текущего года. Причиной стало использование банком рискованной бизнес-модели.
Rambler News Service: последние новости
Силуанов объяснил причины волатильности на рынках Сбербанк зафиксировал сезонно низкий спрос населения на обмен валюты UBS ожидает дивиденды «Роснефти» за 2018 год на уровне 34 рублей на акцию
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция решила рассчитаться с Россией местной валютой63
В России готовятся новые пенсионные изменения412
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту28
Быстрому падению курса рубля нашли объяснение30
Пенсионерам запретят продавать квартиры399
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение