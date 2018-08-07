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Биржи США растут на подведении итогов сезона корпоративной отчетности
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Биржи США растут на подведении итогов сезона корпоративной отчетности 

Прайм 4 часа назад
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы США во вторник показывают положительную динамику, участники торгов подводят итоги сезона отчетности американских компаний, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 18.09 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,7%, до 25680,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 7885,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,41%, до 2862,29 пункта.
"Сильные данные отчетности стали ключевым фактором роста индексов в США", — приводит агентство Market Watch слова главного рыночного стратега FXTM Хусейна Сайеда (Hussein Sayed).
Аналитик отметил, что более 79% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли. В результате сильной финотчетности так называемый «индекс страха» Уолл-стрит — индекс волатильности VIX — опустился до минимума с конца января. Согласно данным торгов, во вторник индекс достигал 10,92 пункта. Таким образом, с начала прошлой недели VIX упал более чем на 15%.
Вместе с тем, инвесторы продолжают следить за новостями геополитики. Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Первая часть санкций была восстановлена в полночь с 6 на 7 августа (07.00 мск) и сразу вступила в полную силу. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.
Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.
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