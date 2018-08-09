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Рынок США: на смену сезону отчетности приходит неопределенность
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Рынок США: на смену сезону отчетности приходит неопределенность 

Прайм 15 минут назад
Фондовые индексы США закончили торги 8 августа в небольшом минусе. S&P 500 потерял 0,03% из-за нового витка конфликта между администрацией Трампа и Китаем из-за импортных пошлин. Сильнее многих других на фоне снижения цен на нефть отставал от рынка энергетический сектор. Лучше рынка выглядели финансовый и технологический сектора.
Доллар немного ослаб по отношению к основным валютам, а евро подорожал в паре с ним до 1,1610.
Китай заявил о готовности ответить на ввод Штатами импортных пошлин в размере 25% на товары общей стоимостью $16 млрд В среду власти КНР представили список продукции, куда среди прочего были включены медицинское и промышленное оборудование, дизельные двигатели и некоторые автомобили, на которые могут быть установлены ввозные тарифы. Этот фактор оказывает давление на промышленные компании, что отразилось в большем, чем у широкого рынка, снижении индекса Dow Jones.
Китайские фондовые площадки демонстрируют рост, несмотря на продолжающиеся трения в торговых вопросах между США и КНР. Однако запланированное Штатами на 23 августа введение новых тарифов на китайский импорт не способствует уверенной позитивной динамике. Сезон отчетов подходит к концу, что лишает рынок главного положительного драйвера последнего месяца — новостей об увеличении прибыли компаний. Поводов для дальнейшего движения вверх пока не просматривается, поэтому возможна консолидация на текущем уровне или коррекция. Мы ожидаем, что в ходе предстоящей сессии S&P500 снизится на 0,2%, до 2850 пунктов.
Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса цен производителей (PPI) в США за июль. Мы в соответствии с общерыночным прогнозом ожидаем роста показателя на 0,3%. Сегодняшняя публикация предваряет выход индекса потребительских цен в пятницу и послужит первым индикатором инфляции в июле, а также сможет выявить влияние ввозных тарифов на цены производителей.
До открытия основных торгов сегодня отчитается Worldpay, после закрытия отчеты представят Microchip и Dropbox. По всем компаниям ожидаются хорошие результаты, что может придать позитивный импульс их акциям.
Прайм: последние новости
Fitch прогнозирует рост цен алюминия до $3 тыс за т при сохранении санкций против "Русала" Бумаги компаний РФ в Лондоне существенно дешевеют Биткоин продолжает дешеветь, опустившись ниже $6,4 тыс
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