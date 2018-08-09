Рынок США: на смену сезону отчетности приходит неопределенность

Фондовые индексы США закончили торги 8 августа в небольшом минусе. S&P 500 потерял 0,03% из-за нового витка конфликта между администрацией Трампа и Китаем из-за импортных пошлин. Сильнее многих других на фоне снижения цен на нефть отставал от рынка энергетический сектор. Лучше рынка выглядели финансовый и технологический сектора.

Доллар немного ослаб по отношению к основным валютам, а евро подорожал в паре с ним до 1,1610.

Китай заявил о готовности ответить на ввод Штатами импортных пошлин в размере 25% на товары общей стоимостью $16 млрд В среду власти КНР представили список продукции, куда среди прочего были включены медицинское и промышленное оборудование, дизельные двигатели и некоторые автомобили, на которые могут быть установлены ввозные тарифы. Этот фактор оказывает давление на промышленные компании, что отразилось в большем, чем у широкого рынка, снижении индекса Dow Jones.

Китайские фондовые площадки демонстрируют рост, несмотря на продолжающиеся трения в торговых вопросах между США и КНР. Однако запланированное Штатами на 23 августа введение новых тарифов на китайский импорт не способствует уверенной позитивной динамике. Сезон отчетов подходит к концу, что лишает рынок главного положительного драйвера последнего месяца — новостей об увеличении прибыли компаний. Поводов для дальнейшего движения вверх пока не просматривается, поэтому возможна консолидация на текущем уровне или коррекция. Мы ожидаем, что в ходе предстоящей сессии S&P500 снизится на 0,2%, до 2850 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса цен производителей (PPI) в США за июль. Мы в соответствии с общерыночным прогнозом ожидаем роста показателя на 0,3%. Сегодняшняя публикация предваряет выход индекса потребительских цен в пятницу и послужит первым индикатором инфляции в июле, а также сможет выявить влияние ввозных тарифов на цены производителей.

До открытия основных торгов сегодня отчитается Worldpay, после закрытия отчеты представят Microchip и Dropbox. По всем компаниям ожидаются хорошие результаты, что может придать позитивный импульс их акциям.