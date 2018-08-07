Российский рынок смартфонов стал самым быстрорастущим в мире

Аналитики из Strategy Analytics опубликовали довольно интересные данные относительно роста рынка смартфонов в мире. Так называемый сервис Handset Country Share Tracker (HCST) зафиксировал 15 стран, в которых во втором квартале 2018 года наблюдался рост рынка смартфонов.

Россия стала страной с самым высоким ростом продаж смартфонов во втором квартале 2018 года. Поставки аппаратов в нашей стране выросли на 20% в сравнении с Q2 2017. Этот показатель не смогла обойти даже Индия.

Причиной столь сильного роста стал Чемпионат мира по футболу FIFA 2018.

Безусловно приятно то, что в этом квартале российский рынок вырвался вперед. Конечно, это обусловлено временным событием и в будущем наверняка рынок стабилизируется, но не будем загадывать наперед.

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